Ha aperto spontaneamente ai militari e consegnato l'erba

RAGALNA (CATANIA) – Un 31enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Paternò a Ragalna. Quando sono arrivati a casa sua, per un servizio di controllo antidroga, hanno subito sentito l’odore forte di marijuana. A quel punto si sono appostati. E hanno visto dalla finestra il giovane intento a confezionare le bustine di erba, su un tavolo in camera da letto.

I carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere a Piazza Lanza. Va detto che l’arrestato ha aperto spontaneamente ai carabinieri e non ha cercato di disfarsi della droga. Anzi l’ha consegnata spontaneamente ai militari.

In tutto c’erano sei buste di plastica con 350 grammi di marijuana, due bilancini di precisione. Due bilancini elettronici di precisione e un pezzo di fumo di 40 grammi. Sequestrati inoltre 1.8 grammi di hashish e un’altra dose di erba, 4 banconote da 20 euro.