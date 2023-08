Impianti sportivi comunali, a Palermo incassi dieci volte inferiori alle spese

Male anche i musei che coprono solo un quarto dei costi

2' DI LETTURA

PALERMO – Gli impianti sportivi a Palermo incassano appena un decimo di quanto costano, ossia mezzo milione di entrate a fronte di quasi cinque di spese; i musei arrivano a un quarto, le mense a un terzo e solo i cimiteri riescono ad “autofinanziarsi” almeno per la metà. Il Comune guidato da Roberto Lagalla fa i conti con i servizi a domanda individuale, cioè quelli non obbligatori per legge ma a richiesta dell’utenza per i quali chiede ai cittadini un biglietto o una retta e il cui peso può essere coperto dalle casse pubbliche ma solo fino a una certa soglia.

Incassi inferiori alle spese

Palazzo delle Aquile da alcuni anni prova a invertire il trend e l’attuale amministrazione ha dovuto fare anche qualche sforzo in più per rispettare il piano di riequilibrio concordato con lo Stato: nel 2022, dati del bilancio consuntivo alla mano, il tasso di copertura, cioè il rapporto fra quanto si incassa e quanto si spende, è stato pari al 31%; più del 25% dell’anno precedente o del 15% del 2020 ma meno del 36% che indica la norma. La giunta ha varato l’adeguamento delle tariffe di accesso agli impianti sportivi, così come ha ritoccato i canoni per il mercato ortofrutticolo nella speranza di far salire la quota.

Exploit cimiteri, flop di sport e musei

Il consuntivo 2022, approvato in giunta, riporta i numeri che fotografano la situazione dello scorso anno. Gli impianti sportivi sono quelli che fanno segnare la tendenza peggiore: 542.891 euro di proventi dalle tariffe che hanno coperto per appena l’11% i 4,8 milioni di spese. Vanno leggermente meglio musei e spazi espositivi che hanno incassato 245 mila euro (nonostante la vocazione turistica della città) che rappresentano il 20% delle uscite pari a 1,2 milioni, in cui vanno incluse quelle per il personale. E ancora le mense con 388 mila euro di introiti su 2,5 milioni di costi (30% di copertura), il mercato ittico (30%) e quello ortofrutticolo che arriva al 47% grazie a 358 mila euro di proventi su una spesa di 760 mila euro. Miglior risultato per i cimiteri che hanno consentito al Comune di ricavare 2,5 milioni di euro su 5 milioni di costi, con una copertura del 51,31%.