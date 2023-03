Impianto di illuminazione nuovo, chiude via Margherita di Savoia

Scatta il divieto di transito. Le opere saranno divise in due fasi

1' DI LETTURA

PALERMO – Chiude da lunedì 20 marzo viale Margherita di Savoia che si rifà il look con un nuovo impianto di illuminazione.

La chiusura totale al transito sarà divisa in due fasi:

la prima fase vedrà la chiusura dall’incrocio da via Venere a via Mater Dolorosa, la seconda fase, invece, da via Mater Dolorosa a via Venere. Le limitazioni alla circolazione interesseranno i pedoni e i veicoli.

Le opere, appaltate alla società Phos, dovrebbero durare circa due mesi, 30 giorni per la prima fase e altrettanti per la seconda, con il tratto di strada che dovrebbe essere liberato prima dell’estate. Nell’ordinanza del comune si legge che i lavori potranno essere effettuati anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi.

Alcune linee degli autobus, in particolare 544, 616, 645 e 806, vedranno cambiato il loro abituale percorso.