Impianto di rifiuti a fuoco, concluse le operazioni dei vigili del fuoco

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – Alle ore 14.00 di oggi, dopo quattro giorni di intenso lavoro, si sono concluse le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco sull’impianto di trattamento dei rifiuti di plastica sito a Campofelice di Roccella, che ha coinvolto la quasi totalità del materiale plastico stoccato all’esterno dell’impianto.

Nelle prime ore dell’intervento, il personale dei vigili del fuoco ha controllato l’incendio, evitando che le fiamme coinvolgessero le strutture dello stabilimento e di evitando danni strutturali e crolli.

Dopo la prima notte, si è domato l’incendio, utilizzando diversi mezzi, anche ad alta capacità di spegnimento.

Dal secondo giorno, ad incendio domato, il personale dei vigli del fuoco con mezzi movimento terra ha dovuto effettuare le operazioni di smassamento e raffreddamento di tutta la materia plastica coinvolta per evitare che la stessa, a causa delle fiamme covanti sotto la superficie, riprendesse fuoco. Tali operazioni hanno richiesto diversi giorni a causa della quantità del materiale coinvolto.

I tecnici di Arpa hanno effettuato le analisi per valutare l’impatto ambientale dell’evento e si spera che possano esserci i primi risultati per la giornata di lunedì. Sono in corso da parte del NIA le attività per determinate le cause dell’incendio.

Resta alto l’allarme per l’ambiente, tanto che il sindaco ha indetto per lunedì un incontro in Comune invitando la prefettura, l’Azienda sanitaria provinciale, l’Arpa, il comando dei vigili de fuoco e gli assessorati regionali alla Sanità e alla Protezione civile.

Resta in vigore l’ordinanza del sindaco sulla vendita e il consumo di frutta, ortaggi, latticini e carni nelle aziende della zona. Proseguono le indagini dei carabinieri del nucleo ecologico di Palermo per accertare eventuali responsabilità sull’incendio.