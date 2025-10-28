Imprenditrice morta nell’incidente, 4 mesi fa stessa sorte per il nipote

Maria Rosa Cavò aveva 49 anni. Era titolare di un bar

MESSINA – Si stava recando al lavoro quando è avvenuta la tragedia. Maria Rosa Cavò, 49 anni, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto, una Citroen C3, ed è finita contro il guardrail, precipitando per circa dieci metri in una scarpata. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’intervento dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare.

“Viveva per il suo lavoro”

L’ennesima tragedia della strada in Sicilia è avvenuta stamattina, 28 ottobre, lungo il tratto che da Pace del Mela conduce sulla statale 113, nel Messinese. La donna, che abitava a Rometta, era la titolare del bar “La Casa del dolce”, che si trova a Giammoro. Un’attività commerciale che in base a quanto racconta chi la conosceva, aveva aperto con tanti sacrifici. “Si dedicava al cento per cento al suo lavoro, Maria Rosa era una donna tenace, che non si fermava mai. Quello che le è successo ci ha spezzato il cuore”.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo e i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. In base ai primi accertamenti, la donna sarebbe uscita di strada autonomamente, non sarebbero infatti presenti i segni di altri veicoli coinvolti.

Famiglia colpita da una doppia tragedia

Una doppia tragedia nel giro di poco tempo nella famiglia Cavò. Soltanto quattro mesi fa, anche il nipote della 49enne ha perso la vita in un terribile incidente, avvenuto in via Garibaldi a Messina.

Gabriele Cavò

Fatale lo scontro con una Smart

Gabriele Cavò aveva soltanto 17 anni, viaggiava su uno scooter quando è rimasto coinvolto nello scontro con un’auto. E’ successo a giugno, quando l’impatto con una Smart su cui si trovavano due ragazzi, si è rivelato fatale.