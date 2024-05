“Impresentabili, le liste sono contro la Costituzione, Falcone è corretto”

Le parole del presidente della Regione Renato Schifani

PALERMO – “Definire “impresentabile” un candidato solo perché sottoposto a un’indagine penale rappresenta una violazione della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che sanciscono la presunzione d’innocenza fino alla condanna definitiva”.

Il presidente della Regione Renato Schifani interviene dopo la diffusione della lista, predisposta dalla commissione nazionale Antimafia, dei candidati alle europee che “violano le regole”, i cosiddetti “impresentabili”.

Schifani difende Falcone

“Purtroppo, ormai da anni, assistiamo alla compilazione da parte della Commissione nazionale Antimafia, di liste di “proscrizione” che hanno il solo effetto di allontanare sempre di più i cittadini dalle urne. Scelta che non posso assolutamente accettare, essendo sempre stato un garantista – spiega Schifani -“.

Ecco la difesa dell’assessore all’Economia: “Nel caso in particolare, poi, del mio assessore all’Economia, Marco Falcone, non posso che confermare – conclude il presidente della Regione – come il suo operato in questo primo scorcio di legislatura sia stato improntato sempre alla trasparenza, alla legalità e al rispetto delle regole“.

Le parole della Ternullo

“La candidatura dell’onorevole Marco Falcone alle prossime elezioni europee di giugno, non solo è perfettamente in linea con le norme in vigore, ma è anche un plus per il nostro Partito e per tutta la Sicilia. Falcone è un politico onesto e stimato e un amministratore più che capace”.

Lo dichiara la senatrice siciliana di Forza Italia, Daniela Ternullo all’indomani della comunicazione dei nomi dei candidati alle elezioni europee per i quali la Commissione antimafia ha constatato la violazione del codice di autoregolamentazione.

“Abbiamo piena fiducia nella magistratura, in lui e nel suo operato, mentre non siamo altrettanto convinti della bontà dei meccanismi usati per individuare i cosiddetti impresentabili. Continueremo a sostenere con grande convinzione e determinazione la candidatura di Falcone, certi che le sue qualità sono motivo di garanzia per i cittadini”, conclude.