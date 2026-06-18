Imu e trasferimenti ai Comuni montani, convegno Anci-Asael-Uncem

Tavola rotonda a Castelbuono

CASTELBUONO (PALERMO) – Le nuove norme sui comuni montani d’Italia avranno un impatto diretto anche in Sicilia: a fare il punto a Castelbuono, in provincia di Palermo, sono stati Anci Sicilia, Asael e Uncem con un convegno dedicato alle novità introdotto dalla legge 131 del 2025.

“L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire una normativa che presenta diverse incongruenze – si legge in una nota dei promotori -. Non risultano chiare le motivazioni dell’esclusione di alcuni comuni e dell’inclusione di altri. Inoltre, sarà necessario comprendere, una volta emanati i decreti attuativi, quali saranno le ricadute economiche e sociali sui territori interessati e, soprattutto, sui bilanci comunali”.

I temi della tavola rotonda di Castelbuono

Sul tavolo temi come l’esenzione Imu sui terreni, i ritardi nei trasferimenti, i fondi 2025 ancora da programmare e spendere. A moderare il presidente Asael Matteo Cocchiara, a intervenire l’assessore regionale Elisa Ingala, il dirigente delle Autonomie locali Dario Tornabene, il presidente Anci Paolo Amenta. A prendere la parola anche il sindaco di Castelbuono Mario Cicero e quello Uncem Marco Bussone che ha chiesto di vigilare sui decreti attuativi per correggere alcuni aspetti normativi.