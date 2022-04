In 2000 per l’amichevole tra il Palermo e la Primavera

Il risultato finale della gara in famiglia è di 8-1 per i rosanero di Silvio Baldini

PALERMO – Il Palermo di Silvio Baldini affronta in amichevole la Primavera di Stefano Di Benedetto allo stadio “Renzo Barbera”. Una gara in famiglia per celebrare i giovani aquilotti reduci dalla finale di categoria persa contro il Padova, valevole per la promozione nel campionato di Primavera 2.

La prima squadra, libera da impegni del girone C di Serie C, è scesa in campo contro i ragazzi del settore giovanile per sopperire al match saltato contro il Catania a causa dell’esclusione del campionato del club etneo. Il risultato finale è di 8-1 per la compagine di Silvio Baldini in una gara giocata davanti a circa 2000 spettatori. I tifosi sono accorsi nell’impianto sportivo del capoluogo siciliano per supportare e fare sentire il loro calore al club rosanero.

L’ultimo impegno per la squadra del tecnico toscano è previsto nel prossimo weekend, con l’ultima partita di regular season in programma allo stadio “San Nicola” di Bari contro il club ormai promosso in Serie B.