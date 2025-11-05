 In auto con 7 chili di droga: arrestato un ragusano a Villa San Giovanni
In auto con 7 chili di droga: arrestato un ragusano

L'operazione della guardia di finanza
VILLA SAN GIOVANNI
VILLA SAN GIOVANNI – Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Villa San Giovanni dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. L’arresto dell’uomo è avvenuto agli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia, dove il trafficante di droga, residente in provincia di Ragusa, era diretto.

Nell’automobile del 54enne i finanzieri hanno trovato sette chili di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo era in possesso di sei panetti di cocaina, del peso complessivo di 6,5 chilogrammi, e di mezzo chilo di hascisc. 

