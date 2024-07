In auto con cocaina e soldi, in casa oltre 20 cartucce: arrestati in due

Avevano anche un tirapugni che hanno tentato di usare contro gli agenti

RAGUSA- Avevano in auto 100 grammi di cocaina e 4mila euro in contanti. Un gambiano di 24 anni e un albanese di 58 anni sono stati arrestati dalla polizia in centro a Ragusa.

Durante i controlli nel centro storico gli agenti hanno notato i due all’interno della vettura dell’albanese. Il loro atteggiamento sospetto e la presenza di un tirapugni, che il gambiano ha cercato di utilizzare contro gli agenti, ha spinto gli agenti a maggiori controlli.

Durante la perquisizione della vettura sono stati trovati la cocaina e il denaro. È stata effettuata una perquisizione anche a casa dell’albanese dove sono stati trovati 20 grammi di cocaina, 25 cartucce calibro 12 illegalmente detenute.

L’albanese è stato arrestato e posto ai domiciliari; per il gambiano, che risulta senza fissa dimora, si sono aperte le porte del carcere.