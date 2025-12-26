In casa con una pistola e sei cartucce: arrestato un ottantenne

In centro denunciati due giovani: avevano un coltello e due tirapugni

PALERMO – Un ottantenne è stato arrestato a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, perché aveva in casa una pistola calibro 8 con matricola abrasa e 6 cartucce calibro 7,65 illegalmente detenute. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia San Lorenzo, insieme ai militati del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e del nucleo radiomobile.

Le denunce

Nel corso di controlli in città sono stati denunciati in via Libertà due giovani di 18 e 19 anni per porto abusivo di armi: il primo aveva un coltello a serramanico con una lama di 11 centimetri; il secondo due tirapugni. Complessivamente sono state identificate 211 persone, controllati 147 veicoli e contestate violazioni del Codice della strada per 39mila euro.