In casa piante di marijuana alte 2 metri: 67enne arrestato

Piantagione sequestrata

A Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, i carabinieri hanno svolto mirati servizi contro il traffico di sostanze stupefacenti, con tanto di perquisizioni. Nel corso di un servizio volto alla ricerca di armi e droga hanno arrestato in flagranza per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, M.G di 67 anni. Si tratta di un disoccupato, pregiudicato per i medesimi reati. I militari hanno svolto una perquisizione nella sua abitazione di contrada Piano Grillo, nella periferia del centro cittadino di Chiaramonte Gulfi e nel terreno adiacente all’abitazione.

Hanno rinvenuto una piccola piantagione con 9 piante alte, in media, oltre 2 metri. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi tossicologica. Se immessa sul mercato illegale, la marijuana sequestrata avrebbe fruttato oltre mille euro. L’arrestato è ai domiciliari.