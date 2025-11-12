 In casa pistole e droga, denunciato un quindicenne a Palermo
In casa pistole e droga, denunciato un quindicenne a Palermo

Sulle armi sono in corso accertamenti
PALERMO – Un quindicenne nascondeva nell’appartamento, in cui vive con la famiglia nel quartiere Zisa di Palermo, due pistole, dosi di cocaina, un panetto di hashish e oltre 500 euro in contanti.

La polizia, a seguito di una perquisizione avvenuta la scorsa notte, l’ha denunciato.

Gli agenti hanno sorpreso davanti alla casa del ragazzo un giovane che aveva da poco acquistato delle dosi di droga. Saliti nell’abitazione, hanno trovato lo stupefacete e le pistole sulle quali sono in corso accertamenti.

