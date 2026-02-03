Dissesto, in gara i lavori a Santo Stefano di Camastra

L’importo è di 1,2 milioni di euro

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (MESSINA) – Un intervento per consolidare il centro abitato e il sistema viario di contrada Carcarella a Santo Stefano di Camastra in provincia di Messina. È quello previsto dal bando pubblicato dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. L’importo è di 1,2 milioni di euro e il termine per le offerte è stato fissato al prossimo 5 marzo.

Gli uffici, diretti da Sergio Tumminello, hanno avviato l’iter per consolidare il versante che presenta diverse aree a rischio a pochi metri dal centro storico della città, nota per la sua ceramica di pregio. Una zona è quella compresa tra la Strada statale 113 e via del Convento con una pericolosità “P2” e una classificazione di rischio “R3” caratterizzata da uno scorrimento attivo e che si trova all’interno del corpo di frana. L’altra si trova nella parte a sud del centro abitato, lungo la Strada provinciale 169/bis, che ha una pericolosità media ma un elevato grado di rischio compreso tra “R2” e “R4”.

L’intervento della struttura commissariale ha l’obiettivo di preservare l’integrità delle strade e della villa comunale sovrastante il muro di sostegno, direttamente interessato dai fenomeni di dissesto. Le soluzioni tecniche previste consisteranno nel consolidamento del versante attraverso la collocazione di strutture modulari in acciaio, estremamente flessibili. Verrà inoltre realizzata una doppia paratia di pali a valle della strada per porre in sicurezza parte dell’insediamento abitato sottostante la strada. Si procederà infine con la demolizione del muro di contenimento, attualmente interessato dal fenomeno di dissesto idrogeologico generato a monte del quartiere.