In giro con droga e manganello telescopico: denunce e sequestri

I controlli della polizia nella zona di piazza Giulio Cesare

PALERMO – Controlli nella zona della stazione ferroviaria a Palermo. In azione la polizia, che ha monitorato l’area intorno a piazza Giulio Cesare nell’ambito di un servizio Controllo Integrato del Territorio con posti d blocco e presidi mobili in una delle zone più trafficate della città.

Identificate 52 persone

I controlli sono andati avanti fino a tarda notte e hanno consentito di identificare 52 persone, di cui 43 con precedenti di polizia. Controllati 11 moto e 4 auto, elevati 28 verbali per violazioni al Codice della strada, per un totale di 29 mila euro. Una patente è inoltre stata ritirata, mentre due persone sono state denunciate per guida senza patente e stato di ebbrezza.

Sono anche scattati sei sequestri amministrativi e tre fermi di veicoli. Sequestrate pure dieci dosi di hashish, mentre una persona è stata denunciata per spaccio di stupefacenti e porto abusivo di arma, visto che circolava con un manganello telescopico.