In moto travolge una famiglia: un morto e un ferito

Il guidatore è indagato per omicidio stradale

Un uomo di 47 anni, Gaetano De Felice, è stato ucciso e il figlio di 7 anni si trova in gravi condizioni. È il bilancio di quanto accaduto sul lungomare di Santo Spirito a Bari all’altezza del lido La Rotonda.

L’uomo è stato investito da una moto guidata da un ventenne che ora si trova ricoverato in ospedale e piantonano. Sembra che le responsabilità dell’incidente siano tutte del giovane che guidava la moto, al momento indagato per omicidio stradale ed è probabile che nelle prossime ore per lui scatti l’arresto.

La famiglia, stando alla prima ricostruzione, era uscita da un lido pizzeria della zona e stava attraversando la strada per andare verso l’automobile parcheggiata, quando una moto che andava a velocità elevata li ha travolti. Il 47enne è stato sbalzato sull’asfalto e ha sbattuto violentemente la testa, il figlio ha riportato ferite alle gambe. Sul posto sono arrivati i vigili urbani e i carabinieri insieme ai soccorritori del 118, che hanno cercato inutilmente di rianimare De Felice.

Il figlio è stato trasportato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII in codice rosso ma non è in pericolo di vita, la madre era sotto shock ma non ha riportato ferite. Sul luogo dell’incidente sono stati trovati due caschi, uno sotto una macchina e uno a bordo strada, quindi si ipotizza che sulla moto viaggiassero due persone.