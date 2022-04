In piazza Bellini il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia

In piazza Bellini, domani 12 aprile.

CATANIA. Nella giornata di domani, martedì 12 aprile, alle ore 10, nella cornice della centralissima Piazza Vincenzo Bellini, la Polizia di Stato di Catania celebrerà il 170° Anniversario della sua fondazione.

Nella piazza sarà allestita un’area espositiva con veicoli, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione alla Polizia di Stato, mentre all’interno dell’omonimo Teatro Massimo, alla presenza del delle più alte Autorità civili e militari, insieme alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di Catania, di illustri ospiti del mondo della cultura e dell’imprenditoria locale, nonché di una rappresentanza di diversi Istituti scolastici della Provincia di Catania, si terrà la cerimonia ufficiale.

Molte le onorificenze e le ricompense che verranno conferite durante la cerimonia, quali medaglie di pubblica benemerenza al merito civile per coloro che si sono distinti in attività eccezionalmente meritorie, come il salvataggio di vite umane, nonché promozioni per merito straordinario ed encomi solenni per coloro i quali sono impegnati da sempre nella lotta alla criminalità a tutti i livelli, ed il cui impegno e sacrificio ha prodotto a Catania risultati che senz’altro possono essere considerati lusinghieri.

Per lasciare un segno tangibile dell’importante traguardo raggiunto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo mentre l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta corrente dal valore di 2euro, che raccontano l’impegno profuso da poliziotte e poliziotti a salvaguardia dei valori della legalità e della sicurezza. Nel corso della cerimonia nazionale, che si terrà domani sulla Terrazza del Pincio a Roma, il primo esemplare della moneta sarà consegnato dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella