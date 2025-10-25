 In Sicilia calo della Cassa integrazione rispetto ai primi 6 mesi del 2024
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

In Sicilia calo della Cassa integrazione rispetto ai primi 6 mesi del 2024

I numeri considerati positivi dalla Cgia di Mestre
I DATI
di
1 min di lettura

PALERMO – A fronte di un aumento medio in Italia di ore di cassa integrazione pari a +21,8% nel primo semestre di quest’anno rispetto allo steso periodo del 2024, in Sicilia il trend è opposto: riduzione del 25,3% (dietro solo alla Calabria, -54,4%), dato considerato positivo dalla Cgia di Mestre che nel report appena pubblicato attribuisce la maglia nera al Molise con un balzo di +254,6%.

Tutti i dati siciliani sulla Cig

Nell’isola le ore di Cig autorizzate nel primo semestre risultano 3.627.976, con una flessione di 1.227.409 rispetto all’anno scorso. A livello provinciale sono solo tre le province con un incremento della Cig: Siracusa +88,6%, Agrigento +34,7%, Ragusa +15,2%. Segno meno per le altre: Catania -37,7%, Trapani -36,6%, Caltanissetta -32,5%, Palermo -27%, Messina -21,8%, Enna -14,5%.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI