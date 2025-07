In Sicilia via libera al numero 116117 per assistenza sanitaria

Sarà il front office per le cure non urgenti

PALERMO – Entro fine anno sarà in arrivo il nuovo numero 116117 in Sicilia dedicato all’assistenza sanitaria per le cure non urgenti. Il via libera è arrivato dal ministero della Salute.

Il numero servirà a incentivare il ricorso alla sanità territoriale e a ridurre il sovraffollamento e gli accessi impropri nei pronto soccorso.

L’iter va avanti dal 2024, su input del presidente della Regione Renato Schifani e condotto dal dipartimento della Pianificazione strategica guidato da Salvatore Iacolino. A fine giungo 2025 un decreto a firma dell’assessore Daniela Faraoni ha approvato la versione finale del progetto. Ora con il via libera del ministero si passa alla fase operativa.

La struttura è pronta e ad ottobre partirà la fase sperimentale del 116117 sul territorio del distretto telefonico di una provincia della Sicilia. A seguire, appunto, l’estensione in tutta la regione.

Il numero europeo armonizzato 116117 è destinato alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie non urgenti. Le centrali operative Nea 116117 offriranno un servizio di front desk aperto e gratuito, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il gruppo di lavoro che ha curato il progetto è costituito da Vincenzo Ripellino, Tatiana Agelao, Francesco La Placa e Fabio Genco.