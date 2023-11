In strada con mazze da baseball, due denunce a Catania

Ventenne e ventunenne, sono stati fermati a San Cristoforo

CATANIA – Due giovani catanesi, di 20 e 21 anni, sono stati trovati da Carabinieri della compagnia Piazza Dante in possesso di mazze da baseball mentre passeggiavano, con un loro amico, a passo svelto in via Villascabrosa, nello storico rione San Cristoforo. Le due mazze da baseball, lunghe una 63 e l’altra 60 centimetri e nascoste dentro i giubbotti che i due indossavano, sono state sequestrate. I due giovani non hanno fornito valide giustificazioni sul loro possesso e sono stati denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.