Incedente mortale sull’Autostrada del sole, otto i feriti

Il traffico al momento è chiuso

1' DI LETTURA

Ci sono almeno due morti nell’incidente avvenuto sulla carreggiata nord dell’Autostrade del sole tra Fabro e Chiusi (ora chiuso al traffico) che ha coinvolto tre mezzi pesanti e tre auto. E’ quanto apprende l’ANSA dal personale sul posto. Ci sarebbero inoltre sette o otto feriti. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Orvieto insieme alle squadre dei comandi di Siena e Perugia. Quattro feriti sono stati estratti dai veicoli e stabilizzati dal 118.

E’ intervenuto anche l’elisoccorso per soccorrere i feriti nell’incidente avvenuto sull’Autosole tra Umbria e Toscana. Sul posto anche ambulanze da Fabro, Orvieto e Città della Pieve. Personale coordinato dalla centrale del 118 dell’Umbria. Due feriti gravi sono stati stabilizzati sul posto e trasportati in ospedali toscani mentre degli altri non si conoscono al momento le destinazioni.