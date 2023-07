Incendi, fiamme nel Messinese: evacuate cinque case

I roghi si sono sviluppati tra la frazione Canneto di Caronia e la contrada Tudisca

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) – Cinque abitazioni, circondate dalle fiamme, sono state evacuate in una frazione di Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. L’ordine è stato dato dal sindaco Francesco Re che ha sollecitato l’intervento di squadre antincendio.

Le fiamme si sono sviluppate tra la frazione Canneto di Caronia e la contrada Tudisca di Santo Stefano di Camastra. Siccome l’incendio non è stato domato completamente, cinque famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.