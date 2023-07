Tajani domani a Palermo per fare il punto con Schifani sugli incendi

Il ministro degli Esteri visiterà la sala operativa della Forestale

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani riceverà domani, sabato 29 luglio alle 11 a Palazzo d’Orléans il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani per fare il punto sull’emergenza incendi.

Successivamente, si recheranno nella sala operativa del Corpo forestale della Regione per incontrare il personale della Forestale, della Protezione civile regionale e dei vigili del fuoco impegnato nelle attività antincendio nell’Isola. Previsto un unico punto stampa alle 11.45 alla sala operativa di via Pietro Bonanno.

Miccichè: “Grazie a Tajani per la sensibilità verso la Sicilia”

“Ringrazio Antonio Tajani per la sensibilità dimostrata nei confronti dei siciliani che ad altri era mancata. È il momento di stringersi alla nostra gente e trovare le soluzioni per contrastare questa emergenza incendi”. Lo scrive in una nota Gianfranco Miccichè.