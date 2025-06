Incendi, la nuova sala operativa regionale: ecco come funziona

Permetterà di intervenire in tempo VIDEO

PALERMO – È stata inaugurata questa mattina, a Palermo, la “sala operativa unica regionale” per potenziare il sistema di controllo e monitoraggio delle emergenze ambientali e antincendio sul territorio.

La nuova sala operativa si trova nella sede di Sicilia Digitale e permette di monitorare tutta la Sicilia individuando in tempo reale l’incendio evitando, così, che vengano distrutti ettari ed ettari di macchia mediterranea. L’inaugurazione è stata anche l’occasione per siglare la convenzione tra Regione e Stato per il potenziamento delle squadre antincendio dei vigili del fuoco.

Incendi in Sicilia, Schifani: “Sinergia tra i vari corpi dello Stato”

“È un passo verso una sinergia tra vari corpi dello Stato, la forestale da un lato e la Regione con Protezione Civile dall’altro, oltre ai vigili del fuoco – a dichiararlo è il presidente della Regione Renato Schifani, presente all’inaugurazione della nuova sala operativa -, per affrontare le emergenze con la maggiore sinergia possibile”.

Il prossimo anno l’inaugurazione della Control Room

“È un passo in avanti che prelude all’inaugurazione, l’anno prossimo, della Control Room che, attraverso riprese dall’alto, controllerà tutto il territorio – ha aggiunto Schifani -, questo grazie a fondi Pon legalità messi a disposizione del Governo nazionale, che erano quasi perse e che abbiamo recuperato grazie alla sensibilità del ministro Piantedosi”.

Schifani ha parlato della prevenzione che, è fondamentale, per evitare il propagarsi di incendi in tutta l’Isola: “Abbiamo aumentato, sin dall’anno scorso, il numero delle giornate lavorative dei forestali impiegando risorse finanziarie. Poi, chi sostiene che la Sicilia è la Regione con più incendi boschivi, dimentica che la Sicilia ormai è in Nordafrica sotto il profilo climatico. L’anticiclone sahriano ormai si stabilizza sistematicamente sulla Sicilia e sulla Calabria. Non vi è più l’anticiclone del Mediterraneo. Quindi il clima è cambiato. È un clima africano dove regna il caldo e a volte anche lo scirocco che con la sua intensità fa propagare ancora più incendi. L’abbiamo visto due anni orsono”.

Savarino: “Gli incendi scoppiano per il 98% dei casi per mano di un delinquente”

“Il numero 1515 è il numero da chiamare. Con questa Control Room unificata in cui Protezione Civile, vigili del fuoco e corpo forestale riescono a coordinarsi al meglio, possiamo intervenire in tempi rapidissimi, però è chiaro, prima si interviene, meglio è“, spiega l’assessore al territorio e all’ambiente Giusi Savarino.

“Quindi, la collaborazione del cittadino è la cosa più importante. Abbiamo la collaborazione del cittadino, moltissime segnalazioni arrivano” – ha aggiunto l’assessore che ha spiegato anche che la Regione segnala alla Procura a sua volta.

“Gli incendi scoppiano per il 98% dei casi per mano di un delinquente, di piromani delinquenti che mettono a rischio non solo le bellezze nostre, naturali, il nostro ambiente, la nostra vita naturale, ma come abbiamo visto negli anni passati anche la vita umana”, ha concluso l’assessore Savarino.