Incendia un’auto e uno scooter al villaggio Mosè: denunciato un 17enne

Il rogo lo scorso 13 settembre. L'operazione della polizia

AGRIGENTO – Danneggiamento in seguito ad incendio. E’ per questa ipotesi di reato che un diciassettenne agrigentino è stato denunciato alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo. A farlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Il ragazzino è stato ritenuto responsabile dell’incendio, dello scorso 13 settembre, al Villaggio Mosè.

Stando alle ricostruzioni fatte dai poliziotti, il minorenne avrebbe inzuppato di benzina il casco e appiccato il fuoco. Una sorta di molotov che è stata scaraventata fra il ciclomotore Piaggio Liberty e la Fiat Grande Punto, mezzi che sono stati danneggiati dal rogo che si è quindi sviluppato. Danneggiata anche una parte della tubatura di metano e un pluviale in Pvc che erano lungo la via.