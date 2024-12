Incendiata l’ex Casa della fanciulla, il commissario: “Serve una risposta”

"Dall'assessorato alla Famiglia mi è stato risposto vendi la struttura, ma non posso farlo"

TRAPANI – Le fiamme hanno divorato, lo scorso 6 dicembre, l’ex Casa della fanciulla in largo Martiri della Libertà, nel centro storico di Trapani, un edificio di proprietà della Regione abbandonato da molti anni.

La struttura è gestita da Salvo Foresta, nominato lo scorso maggio Commissario dell’Ipab Residence Marino di Trapani. Lo stesso Foresta chiede risposte perché la struttura inutilizzata non può più rimanere così in balia degli eventi anche perché dopo l’incendio vi è una catasta di rifiuti ammassati all’interno dell’ex Casa della fanciulla.

“I vigili del fuoco hanno avuto enormi difficoltà ad intervenire perché la struttura si trova nel centro storico e i vicoli stretti hanno creato diversi problemi, ma non solo. La comunità del centro storico è stata colpita e ha avuto una paura enorme” ha spiegato Foresta molto amareggiato.

Salvo Foresta

“Ho chiesto aiuto alle istituzioni ma nessuno ha, al momento, possibilità di finanziare alcun progetto. Il sindaco di Trapani mi ha anche detto che può murare gli ingressi, ma so bene che all’interno restano tutti i rifiuti incendiati”.

“Chiediamo all’assessorato alla Famiglia cosa ne vuole fare di questo immobile, non è possibile lasciare una struttura così importante in questa situazione. Dai suoi uffici mi è stato risposto ‘venda la struttura’, ma come faccio? È un bene pubblico, non posso venderlo dall’oggi al domani e nemmeno in queste condizioni”.

Casa della fanciulla

“È il secondo atto incendiario in pochi mesi, la cosa non può andare avanti, non si può più lavorare così. Io non so cosa fare, in questa situazione non possiamo tutelare la struttura”.