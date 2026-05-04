 Incendiato il bar di un consigliere M5s a Caltagirone
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Incendiato il bar di un consigliere M5s a Caltagirone

Pompieri
Rogo nella notte all’“Atlantic City” di Claudio Panarello
NEL CATANESE
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CATANIA – Incendio nella notte a Caltagirone, in provincia di Catania, dove è stato danneggiato l’“Atlantic City”, lounge bar del consigliere comunale del M5s Claudio Panarello.

Il consigliere ha presentato denuncia sull’accaduto. Sull’episodio interviene il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola: “Un fatto gravissimo. Siamo da sempre vicini ai sindaci e ai consiglieri comunali che ogni giorno, talvolta loro malgrado, sono costretti a fronteggiare anche l’illegalità”.

“Lo Stato deve fare sentire la sua presenza ai cittadini con uomini e mezzi adeguati. Forza Claudio, siamo tutti con te”, conclude.

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