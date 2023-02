Incendiato l’escavatore di una ditta che lavora alla Siracusa-Gela

Presentata una denuncia ai carabinieri di Ispica

RAGUSA -Intimidazione contro una ditta impegnata nei lavori dell’autostrada Siracusa-Gela. Nel mirino di ignoti, che hanno incendiato une scavatore, è finita una società subappaltatrice della Cosedil, che è impegnata nella costruzione dell’autostrada Siracusa-Gela.

La denuncia

L’attentato incendiario è avvenuto nel territorio di Ispica (Ragusa), in contrada Cozzo Campana. Il mezzo è stato quasi del tutto distrutto dalle fiamme, spente dagli stessi operai della ditta giunti al mattino in cantiere. Sull’episodio è stata presentata una denuncia ai carabinieri di Ispica. L’imprenditore ha detto di non avere mai ricevuto richieste estorsive né minacce.