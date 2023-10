In volo gli elicotteri della Forestale

1' DI LETTURA

PETRALIA SOTTANA (PALERMO) – Sole e alte temperature in Sicilia, e puntuali tornano gli incendi. Un rogo di alberi e sterpaglie è divampato oggi a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, in contrada Fasano. Le fiamme stanno minacciando le abitazioni.

Mezzi aerei per domare l’incendio

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e della Forestale per cercare di evitate che le fiamme raggiungano il centro abitato. È previsto a breve l’intervento dei Canadair dei vigili del fuoco e gli elicotteri della forestale.