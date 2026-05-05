Parla l'imprenditore Claudio Panarello, che è anche consigliere comunale del M5s

CALTAGIRONE – “Io penso che l’attività politica non c’entri niente. Non ho nemici, ma veramente. Lo dico a testa alta perché chi mi conosce sa che non ho nemici. Io non so che cosa sia successo e perché lo hanno fatto”. Così l’imprenditore e consigliere comunale del M5s di Caltagirone, Claudio Panarello, parlando con la Tgr Sicilia, parla dell’attentato incendiario che ha distrutto il suo locale, il lounge bar Atlantic City.

Le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso una persona con un cappuccio in testa entrare nella veranda esterna del locale e poi il rogo, con le fiamme e il fuoco che hanno invaso e distrutto il locale dove lavorano cinque persone. Sull’attentato indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Caltagirone, senza escludere alcuna pista, ma privilegiando quello della criminalità locale.

A Panarello sono arrivati messaggi di solidarietà trasversali. L’ha commosso, spiega, la domanda da uno dei suoi due nipoti che gli ha chiesto: ‘nonno, ora come facciamo, che farai?’. “Gli ho detto – rivela l’imprenditore – non ti preoccupare, tutto ritornerà meglio di prima. Io non sono una persona che si piega davanti a nessuno, questo è sicuro”.

Intanto il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, ha annunciato che il caso sarà al centro di un incontro in Prefettura a Catania. “Sottoscriveremo – anticipa il primo cittadino – un protocollo di legalità per coinvolgere la città con operatori di prossimità, un gesto certamente ignobile a fronte del quale è necessario pervenire nel più breve tempo possibile ai responsabili perché rappresenti un monito in una città che deve essere città della legalità”.