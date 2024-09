Ha riportato ustioni di secondo grado

VIZZINI (CATANIA) – Incendio in un appartamento in via Liguria, a Vizzini, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Tratto in salvo un uomo che si trovava nell’abitazione ed è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro in elisoccorso.

Si tratta di un 45enne che è stato ricoverato nel Reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi, in quanto ha riportato ustioni di secondo grado a volto e braccia.