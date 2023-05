Incendio al Centro direzionale di Cibali: Vigili del fuoco sul posto

Nella stessa area a luglio del 2017 bruciarono poco meno di 18 ettari di terreni.

CATANIA. I vigili del fuoco stanno operando, da oltre un’ora, nel tentativo di sedare il rogo che si è sviluppato nelle aree del Consorzio, tra via Sabato Martelli Castaldi e via Damiano Chiesa.

Sono diverse le squadre di pompieri che sono al momento impegnate nelle operazioni di spegnimento.



Si tratta della stessa area nella quale si era sviluppato il precedente e più significativo incendio verificatosi a luglio del 2017. In quell’occasione erano andati a fuoco poco meno di 18 ettari di terreni.