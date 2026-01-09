Incendio al mercato di Ortigia: nei video un uomo che getta benzina

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia

SIRACUSA – Incendio doloso stanotte, poco prima delle 2, in via De Benedictis, nel centro storico di Ortigia. In fiamme le travi in legno posizionate a protezione di un garage in fase di ristrutturazione e la tenda del locale adiacente, il caseificio Borderi. Si tratta della via dove si tiene il mercato cittadino.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione dalle immagini delle telecamere del sistema del video sorveglianza si vede qualcuno gettare benzina e poi dare fuoco. Fortunatamente sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, riuscendo a contenere i danni. La polizia è intervenuta per i rilievi. Non è chiaro, anche se appare l’ipotesi più probabile, se l’intimidazione sia stata rivolta al caseificio siracusano, meta quotidiana di centinaia di turisti.