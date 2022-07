Incendio al ristorante, paura per clienti e dipendenti

In corso l'accertamento delle cause

TRAPANI – Cena al ristorante rovinata ieri sera per i clienti di un ristorante che si trova a Trapani, sulla litoranea Dante Alighieri, nei pressi di Comune e questura. Attorno alle 21 è scattato l’allarme per un incendio in cucina: fiamme e fumo denso hanno causato paura e allarme anche per i clienti degli altri vicini ristoranti allineati lungo la litoranea.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri di Trapani. Le cause del rogo, che per fortuna non si è esteso verso l’esterno, sono in corso di accertamento. C’è stato un solo ferito, un dipendente del ristorante rimasto intossicato.