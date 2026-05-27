 Palermo, Lagalla: "Non si sottovaluti l'incendio alla Sicily by Car"
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Incendio alla Sicily by Car, Lagalla: preoccupazione, no a sottovalutazioni

Roberto Lagalla
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La solidarietà del sindaco
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PALERMO – “Esprimo la mia piena vicinanza e solidarietà all’imprenditore Tommaso Dragotto e a tutti i lavoratori della Sicily by Car per il grave episodio avvenuto la scorsa notte ai danni dello showroom di Villagrazia di Carini”. Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Quanto accaduto suscita forte preoccupazione e non può essere sottovalutato, soprattutto alla luce dei precedenti episodi intimidatori che hanno colpito l’azienda negli ultimi mesi – aggiunge -. Palermo e il suo territorio non possono accettare alcuna forma di violenza o pressione criminale nei confronti di chi fa impresa, crea lavoro e investe nello sviluppo economico della nostra comunità. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e degli investigatori affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati al più presto i responsabili”.

Lagalla poi rivolge un pensiero all’imprenditore Tommaso Dragotto, vittima dell’intimidazione di Villagrazia di Carini. A Tommaso Dragotto, ai suoi familiari e a tutte le lavoratrici e i lavoratori della Sicily by Car rinnovo il sostegno dell’amministrazione comunale e della città di Palermo”. 

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