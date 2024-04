Incendio sul lungomare, in rianimazione la vittima dello scoppio

VIDEO - Il 40enne è ricoverato all'ospedale Cannizzaro

CATANIA – Incendio a Catania: è stato intubato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro l’uomo di 40 anni coinvolto nel rogo della mattina di martedì 2 aprile in un locale di viale Artale Aragona, a Catania. Lo comunica Rosario Ranno, direttore dell’UOC Centro Grandi Ustioni del Cannizzaro, secondo cui l’uomo ha ustioni “non gravissime” su una superficie totale al di sotto del 15 per cento.

Il ricovero in rianimazione è stato reso necessario, informa ancora Ranno, dal fatto che il 40enne ha respirato fumi caldi ed è stato dunque necessario intubarlo per risolvere i problemi polmonari.

L’incendio a Catania

L’uomo è stato coinvolto in un incendio che ha colpito un bar sul lungomare di Catania. Le fiamme sono divampate in mattinata per cause su cui sono in corso le indagini da parte del Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco, inviato da Palermo, e del personale della Polizia Scientifica della Questura di Catania.

L’allarme, si apprende da un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, è arrivato poco dopo le cinque del mattino di martedì 2 aprile da parte di residenti dello stesso stabile in ristrutturazione, allarmati da un fragore verosimilmente dovuto ad un’esplosione e da fiamme fortemente alimentate.

Lo stabile è stato interamente evacuato a scopo precauzionale. L’uomo, il titolare del bar, sarebbe rimasto ferito dallo scpppio di una bombola mentre cercava di mettere in salvo il locale dalle fiamme.