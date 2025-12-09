Inferno di fuoco in discoteca, 25 persone muoiono nel rogo – VIDEO

I testimoni parlano di "scene terrificanti"

Un incendio divampato in una popolare discoteca nella regione costiera indiana di Goa ha ucciso 25 persone. Secondo quanto riporta la BBC, in un primo momento la polizia aveva ipotizzato che fosse esplosa una bombola di gas nella cucina della discoteca Birch.

Successivamente il primo ministro ha dichiarato che questa ipotesi è stata esclusa e che ora si ritiene che la causa dell’incendio siano stati dei fuochi d’artificio utilizzati all’interno del locale situato vicino a una spiaggia molto frequentata.

Al momento della tragedia, la discoteca era gremita di gente arrivata per ascoltare un DJ di Bollywood. Un video diventato virale documenta il momento in cui il soffitto prende fuoco.

Le vittime del devastante incendio in discoteca

Quattro componenti della stessa famiglia di Delhi e 21 membri dello staff sono morti. Quattro persone sono state arrestate, tra cui il manager della discoteca, ed è stato emesso anche un mandato di arresto per il proprietario. Goa è un’ex colonia portoghese affacciata sul Mar Arabico. La sua vita notturna, le spiagge sabbiose e i resort attirano ogni anno milioni di turisti.

Testimoni oculari hanno raccontato alla BBC di aver assistito a vere e proprie scene di panico nella zona animata della vita notturna. Uno di loro ha detto che si trovava fuori dal locale, in quello che sembrava un normale sabato sera, con i turisti in vacanza che si divertivano, quando ha sentito delle urla.

“All’inizio non capivo cosa stesse succedendo – ha raccontato – Poco dopo è diventato chiaro che era scoppiato un enorme incendio. Le scene erano davvero terrificanti”.

https://www.tiktok.com/@canal26argentina/video/7581102591128505611?q=disco%20fire%20goa&t=1765283820020

Aperta un’inchiesta per accertare le cause della strage

Sebbene l’ingresso principale sia ampio, il passaggio che attraversa un piccolo lago e conduce alla struttura principale è stretto. Ciò ha reso difficile ai vigili del fuoco raggiungere il punto dell’incendio.

Tre persone sono morte a causa delle ustioni, mentre la maggior parte delle altre è deceduta per soffocamento. Sei persone sono ricoverate in ospedale in condizioni stabili. È stata avviata un’indagine per chiarire le cause dell’incendio.

