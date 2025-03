Incendio e aggressione al titolare di un bar nel Messinese: 3 indagati

L'operazione di polizia e carabinieri

MESSINA – Polizia e carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a S. Agata di Militello (Messina) nei confronti di tre persone, per reati contro il patrimonio. Il primo di 20 anni è ai domiciliari con braccialetto elettronico, gli altri due, una ventunenne e un trentaseienne, sono all’obbligo di dimora.

Il più giovane è accusato di estorsione continuata e aggravata, in concorso con gli altri due, per l’incendio a Rocca di Capri Leone, tra il 23 e il 24 gennaio scorso, ai danni di un bar-sala giochi. Per gli investigatori i tre avrebbero organizzato la spedizione punitiva ai danni del titolare dell’esercizio commerciale.