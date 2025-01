Incendio e panico a San Cipirello, salvati due fratellini di 5 e 7 anni

Decisivo l'intervento di carabinieri e vigili del fuoco

SAN CIPIRELLO – Momenti di panico ieri – poco dopo mezzogiorno – a San Cipirello, dove un incendio, divampato per cause accidentali, ha messo in pericolo due bambini di 5 e 7 anni.

Secondo la ricostruzione degli eventi elaborata dai Carabinieri della Compagnia di Monreale, i due fratellini avrebbero fatto esplodere alcuni piccoli petardi miniciccioli vicino a dei vecchi materassi, accatastati al piano terra di un edificio di proprietà della loro famiglia, disabitato e in corso di ristrutturazione. Le scintille avrebbero appiccato il fuoco ai materassi, generando un denso fumo acre che ha subito invaso gli ambienti.

All’arrivo dei Carabinieri delle Stazioni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, i due piccoli avevano trovato riparo al secondo piano e, dalla finestra, chiedevano aiuto. I loro genitori, nel frattempo, aiutati da alcuni vicini si stavano prodigando nello spegnimento delle fiamme al pian terreno. In questo frangente, due Carabinieri, utilizzando alcune pezze bagnate per coprire naso e bocca, sono entrati nell’edificio e, attraversando la fitta coltre di fumo, hanno raggiunto al secondo piano i due bambini e li hanno portati in salvo in braccio.

Una volta all’esterno, i due minori sono stati riabbracciati dai genitori e visitati dai sanitari del 118. Fortunatamente, per i due fratellini la brutta esperienza si è conclusa senza nessuna conseguenza fisica ma solo con tanta paura. Le fiamme sono state poco dopo completamente domate dai Vigili del Fuoco.