 Incendio in un lido di Tre Fontane, evacuato lo stabilimento
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Incendio in un lido di Tre Fontane, evacuato lo stabilimento balneare

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Fiamme al Monnalisa Beach, clienti allontanati da spiaggia e ristorante
nel trapanese
di
1 min di lettura

TRAPANI – Momenti di paura nel pomeriggio a Tre Fontane, frazione marinara di Campobello di Mazara, dove un incendio si è sviluppato all’interno del lido Monnalisa Beach.

Per ragioni di sicurezza lo stabilimento è stato immediatamente evacuato. Le persone presenti sia nell’area ristorante-bar sia sulla spiaggia sono state fatte allontanare a diverse centinaia di metri di distanza dalla struttura. Alcuni bagnanti hanno lasciato la zona percorrendo la battigia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, e un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria.

Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato il rogo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

(foto di repertorio)

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