 Proposta M5s per il recupero Le Ciminiere Catania dopo l'incendio
Emendamento M5s per il recupero del centro Le Ciminiere di Catania

PALERMO – Dieci milioni di euro come contributo da destinare alla Città metropolitana di Catania per recuperare e ricostruire il centro fieristico Le Ciminiere, danneggiato dall’incendio dell’11 novembre scorso. È quanto prevede un emendamento alla legge di bilancio della Regione Siciliana, a firma delle deputate M5s Jose Marano e Lidia Adorno.

“Doveroso intervenire per Le Ciminiere”

“È doveroso per la politica – dicono – fare qualcosa di concreto per recuperare nel minor tempo possibile una struttura non solo importante per la convegnistica, ma anche altamente simbolica per la città di Catania. Il centro fieristico catanese, che ha ospitato nel corso della sua storia eventi di rilevanza nazionale e internazionale, creando un importante indotto economico per la città, rappresenta un polo di riferimento irrinunciabile per eventi e congressi non solo per Catania, ma per tutta l’Isola”.

L’incendio a Le Ciminiere

L’incendio a Le Ciminiere ha colpito uno dei centri fieristici più importanti della Sicilia: il video delle fiamme.

