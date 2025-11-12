Incendio Le Ciminiere, Messina:”Stanziare risorse per il teatro”

"Non resti abbandonato all'incuria"

CATANIA – “Quanto accaduto a Le Ciminiere di Catania è un colpo al cuore della nostra comunità e impone un’azione immediata da parte delle istituzioni. Chiedo che dobbiamo immediatamente avviare le verifiche tecniche per valutare l’entità dei danni e che si individuino con rapidità le risorse necessarie per ripristinare alle Ciminiere la loro piena funzionalità”. Lo dichiara in una nota il deputato catanese, Manlio Messina.

“Non possiamo permettere – aggiunge – che un luogo simbolo della rinascita culturale di Catania resti abbandonato alle fiamme e all’incuria. Difendere le Ciminiere significa difendere la storia e l’identità di Catania. È nostro dovere garantire che questo luogo torni presto a vivere e ad accogliere cittadini e turisti”.