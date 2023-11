Incendio a bordo della Gnv Excelsior, era partita da Palermo

Le operazioni sono state coordinate dalla capitaneria di porto

PALERMO – C’è stato un principio di incendio sulla nave della Gnv Excelsior partita da Palermo, con a bordo 493 passeggeri e 89 membri dell’equipaggio, all’una di questa notte e diretta a Genova.

Le fiamme sono state domate dal personale di bordo, ma la nave ha dovuto spegnere i motori per consentire le operazioni di soccorso. Il traghetto ha impiegato diverse ore per rimettersi in viaggio, scortato dalla Splendid sempre della Gnv.

La nave farà rotta a Napoli dove arriverà alle 17.30, lì si stabilirà se riprendere il viaggio verso Genova o fare trasbordare i passeggeri e i mezzi su un’altra imbarcazione.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla sala operativa della capitaneria di porto di Palermo.