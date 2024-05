Incendio nel carcere per minori Beccaria, fiamme partite da un materasso

I vigili del fuoco hanno impiegato circa tre ore per domare il rogo

MILANO – Un incendio è scoppiato nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio nel carcere minorile Beccaria di Milano. Fortunatamente le fiamme non hanno fatto registrare feriti.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, le fiamme sono scaturite da una cella al secondo piano e i fumi ne hanno coinvolte altre tre, sempre al secondo piano.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco sono state necessarie circa tre ore per avere ragione dell’incendio sulle cui cause sono in corso indagini.

Le quattro squadre di vigili hanno finito il loro lavoro intorno alle 5.