Incendio nel Catanese, brucia azienda di bibite

In corso le operazioni dei vigili del fuoco.

CATANIA – Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania sono impegnati per l’incendio di un capannone di circa 500 metri quadrati di un’azienda che si occupa della distribuzione di bevande e prodotti affini, comprese le bevande alcoliche. Il rogo si è sviluppato a Ramacca, nel Catanese, al 40 di via Catania.