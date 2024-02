Chiusa la carreggiata verso il capoluogo etneo

CATANIA – Incendio sulla Palermo – Catania: i vigili del fuoco del Comando di Enna sono impegnati in prossimità dello svincolo di Gerbini in direzione Catania, per lo spegnimento di autocarro che trasporta cartoni pressati.

Al momento l’autostrada è chiusa al traffico. I vigili del fuoco stanno operando con due autobotti, sul posto sono presenti anche la Polstrada e l’Anas. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.