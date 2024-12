Grosso incendio a Santa Flavia: auto in fiamme, abitazioni evacuate

Il fumo ha invaso la Statale 113

PALERMO – Paura a Santa Flavia per un grosso incendio. Il rogo è divampato in una strada privata a cui si accede dalla statale 113, raggiunta e invasa dal fumo nero. Tantissime le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco da parte degli automobilisti.

Auto distrutte

Due le squadre arrivate sul posto, con autoscala e autobotte. In base alle prime informazioni, l’incendio sarebbe partito da alcune auto parcheggiate sotto una tettoia. Almeno due i mezzi andati distrutti. L’area si trova tra due abitazioni che sono state lambite dalle fiamme, per questo è stata immediatamente disposta l’evacuazione degli stabili.

Residenti in strada

I residenti sono usciti in strada, per precauzione sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma non ci sarebbero feriti. In corso le operazioni di spegnimento, poi saranno eseguiti i rilievi per accertare cosa abbia provocato il rogo. Nel frattempo si registrano fortissimi rallentamenti al traffico sulla Statale.