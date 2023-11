Incendio in un garage di Santa Venerina, coinvolti due veicoli

Il rogo ha impegnato i Vigili del fuoco per diverse ore

CATANIA – Un incendio ha colpito un garage a Santa Venerina, in provincia di Catania. Nel rogo, avvenuto all’interno di un edificio a due piani, sono state coinvolti due veicoli.

L’incendio a Santa Venerina ha impegnato una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania e un’autobotte di rincalzo, che hanno lavorato per diverse ore nel garage di via Galimberti. All’interno del locale nel momento dell’incendio c’erano una Fiat Panda con impianto a gas e un camion. Entrambi i veicoli sono andati distrutti.

Nell’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, non ci sono stati feriti. Sul luogo sono presenti i carabinieri.

Tutte le notizie da Catania e provincia: continua a leggere su Livesicilia Catania