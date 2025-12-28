Incendio e tragedia a Messina: un uomo muore avvolto dalle fiamme

Indagini affidate alla polizia

MESSINA – Incendio in un appartamento in zona Minissale, perde la vita un 78enne. I particolari.

Incendio e tragedia a Messina

Pasquale Scimone, con difficoltà a deambulare, è morto avvolto dalle fiamme mentre stava cucinando nel suo appartamento del rione Minissale. A dare l’allarme sono stati due vicini, che sono anche riusciti a entrare nell’appartamento, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il rogo è scaturito all’interno della cucina di un appartamento, le fiamme si sono propagate in pochi minuti.

I vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 14, hanno spento le fiamme e disposto l’evacuazione degli abitanti dal palazzo. Subito dopo, all’interno dell’abitazione, è stato scoperto il cadavere di un uomo di 78 anni.

Le indagini sono affidate alla polizia.