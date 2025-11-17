Inchiesta ‘appalti truccati’, Romano alla Camera: “Date le mie chat ai Pm”

Il deputato chiede che la Giunta per le Autorizzazioni conceda l'estrazione di una copia forense

ROMA – In una lettera inviata al presidente della Camera Lorenzo Fontana, Francesco Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati e presidente della Commissione Parlamentare per la Semplificazione – tra i 18 indagati a Palermo nell’inchiesta su corruzione, associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti – chiede che la Giunta per le Autorizzazioni conceda “l’estrazione di una copia forense delle chat” intercorse tra Romano e “i coindagati Salvatore Cuffaro, Ferdinando Aiello, Sergio Mazzola e Alessandro Maria Caltagirone attraverso WhatsApp “al fine di consentire agli inquirenti di averne la piena disponibilità”. Per tutti gli indagati la Procura ha chiesto la misura degli arresti domiciliari. Si attende la decisione del Gip.

La richiesta di Romano nasce dal fatto che per i parlamentari non possono essere utilizzate intercettazioni telefoniche se non autorizzate preventivamente della Camera d’appartenenza.

Romano, che già nel corso dell’interrogatorio che si è svolto lo scorso 13 novembre davanti al Gip Carmen Salustro “ha respinto fermamente gli addebiti mossi”, sostiene che l’utilizzo delle chat “consentirebbe al sottoscritto di riscontrare quanto dichiarato nel corso dell’interrogatorio e chiarire ulteriormente la totale estraneità ai fatti contestati; la nozione di corrispondenza rilevante ai fini dell’art. 68, terzo comma, Costituzione comprende i messaggi elettronici scambiati tramite posta elettronica e applicazioni di messaggistica istantanea quali WhatsApp, trattandosi di forme di comunicazione scritta a distanza equiparabili alla corrispondenza epistolare tradizionale, la cui riservatezza è garantita da codici di accesso e dalla disponibilità esclusiva dei dispositivi”.

Domani l’Ufficio di presidenza si riunirà su questa richiesta.